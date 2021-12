Trasporti: Battilocchio FI), Civitavecchia porto Core europeo, vittoria del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bellissima notizia arriva oggi da Bruxelles: il porto di Civitavecchia è stato riconosciuto porto 'Core', al termine di un percorso lungo e complesso che oggi si conclude nel migliore dei modi. Non era affatto scontato". Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia eletto nel collegio di Civitavecchia. "In Parlamento ho portato avanti in questi anni questa battaglia, assieme a tanti colleghi di vari gruppi politici, in stretta sinergia con il presidente Musolino, i Comuni e le imprese che oggi possono guardare al futuro con più ottimismo. Si apre un’opportunità enorme , anche grazie a tanti fondi specifici per la rete Ten-T che potremo cogliere con una progettualità di qualità. Davvero una bella pagina per il territorio che stavolta ha marciato compatto nella giusta direzione. Ora subito sul pezzo per intercettare le nuove opportunità messe a disposizione", conclude. (Com)