Mediterraneo: presidente Senato francese, Parigi e Atene fattori di stabilità

- Il Mediterraneo orientale "non è un mare turco" e l'interoperabilità tra le Forze armate di Francia e Grecia è un "fattore di stabilità" per la regione. Lo ha affermato il presidente del Senato francese, Gerard Larcher, in un'intervista al quotidiano "Kathimerini" a seguito della sua recente visita ad Atene dove ha incontrato il premier greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente del Parlamento Konstantinos Tasoulas. La partnership strategica tra Parigi e Atene, che include una clausola di assistenza reciproca, "non è solo una questione di avere 24 aerei Rafale e tre fregate, ma è anche una questione di interoperabilità tra le nostre forze armate" per la stabilità regionale. Secondo il presidente del Senato francese, tale partnership è cruciale per la stabilità del Mediterraneo ed è volta anche ad assicurare la possibilità per le compagnie energetiche di effettuare esplorazioni a largo delle coste di Cipro ed Egitto. Larcher ha inoltre sottolineato che i confini di Cipro sono quelli dell'Ue e la Francia, nel rispetto del diritto internazionale, proteggerà gli interessi delle società francesi nell'area. Il presidente del Senato francese ha inoltre affrontato il tema dell'immigrazione, annunciando una sua prossima visita in Lituania alle prese con la crisi indotta dalla Bielorussia.(Gra)