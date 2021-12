Pnrr: Scandella (Pd), più personale dedicato e progetti in Lombardia per sfruttare bene occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costituire, presso gli Uffici Territoriali Regionali, un Ufficio Pnrr finalizzato ad affiancare gli Enti Locali lombardi, Comuni e Province e Comunità Montane, nella predisposizione delle progettualità in grado di attrarre le risorse del Pnrr. È quanto chiede un ordine del giorno che Jacopo Scandella, consigliere regionale e capodelegazione Pd in commissione Affari istituzionali, ha presentato al bilancio di previsione di Regione Lombardia 2022-2024 da domani in discussione al Pirellone. "I fondi del Pnrr arriveranno attraverso la partecipazione a bandi specifici a cui potranno accedere gli enti pubblici, ma se mancano le strutture e il personale chi gestirà i progetti da finanziare? Nella bergamasca, per esempio, la questione si complica ulteriormente, dal momento che qui, più che altrove, mancano i dipendenti pubblici, come hanno sottolineato le ultime stime diffuse dalla Funzione pubblica della Cisl – afferma Scandella – è necessario, dunque, che gli enti locali abbiano gli strumenti e le persone per poter affrontare e gestire al meglio questa opportunità storica". "Chiediamo, inoltre, che la Regione, dopo un'attenta mappatura dei bisogni, promuova progetti che abbiano una ricaduta sovracomunale e che siano condivisi tra gli enti locali del medesimo ambito territoriale – aggiunge Scandella, illustrando il dispositivo del documento - che si adoperi, infine, affinché tale Ufficio sia in grado di interagire e coordinarsi con le altre strutture coinvolte per l'attuazione del Pnrr, sia a livello locale che nazionale, per semplificare e agevolare nel modo più efficiente e rapido possibile le attività".(Com)