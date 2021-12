Libano: presidente Aoun convoca riunione di governo anche se “boicottata” da ministri sciiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha nuovamente convocato il Consiglio dei ministri dicendosi favorevole all’incontro anche se boicottato dai ministri sciiti di Hezbollah e Amal. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale il premier Najib Miqati starebbe evitando di convocare la squadra di governo in assenza di un accordo interno e per non aggravare le tensioni presenti. "Sono favorevole a una riunione del Consiglio dei ministri, anche se verrà boicottata", ha dichiarato Aoun. "Siamo ora di fronte all'obbligo di fare la scelta tra giustizia e politica", ha proseguito, sottolineando che è inconcepibile che il governo rimanga bloccato, "ci sono diverse questioni da decidere, come il bilancio, per facilitare la risoluzione di più questioni, come quella dell'elettricità”. È la prima volta che il presidente Aoun si pronuncia in modo così chiaro a favore di un rilancio del Consiglio dei ministri. Il governo libanese guidato dal primo ministro Najib Miqati non si riunisce dallo scorso 12 ottobre a causa di profondi disaccordi sull’inchiesta relativa all’esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 al porto di Beirut.(Lib)