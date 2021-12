© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 15 dicembre, alle ore 14, la commissione Affari sociali della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)