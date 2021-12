Lavoro: Capone su incidente Trentino, episodio grave, intervenire a tutela dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Paolo Capone, segretario generale Ugl, in merito all'infortunio in cui è rimasta coinvolta un'operaia 22enne in una conceria di Vallarsa, in Trentino, sottolinea: "Continuano gli incidenti sui luoghi di lavoro. Il grave infortunio in cui è rimasta ferita una operaia 22enne in una conceria in Trentino, dimostra che la strada da fare per garantire la sicurezza dei lavoratori è ancora lunga. Come Ugl - continua il leader sindacale in una nota - ribadiamo l'urgenza di rafforzare i controlli e investire nella cultura della sicurezza. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro il mese di settembre sono aumentate dell'8,1 per cento rispetto al 2020. Un fenomeno inaccettabile che impone maggiore attenzione e interventi risolutivi". (Com)