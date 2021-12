Malta: Della Vedova, piccoli e grandi Paesi europei si muovono per legalizzare cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Dopo il Lussemburgo anche Malta sulla via della legalizzazione della cannabis: arriverà presto anche la Germania. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, commentando l'approvazione a Malta della riforma che legalizza la coltivazione e l'uso di cannabis. "In piccoli e grandi paesi europei si muovono i partiti e le maggioranze parlamentari. In Italia accadrà con il referendum", dichiara Della Vedova. (Res)