Giubileo 2025: Gualtieri, grazie a premier Draghi, onorato per stima nel propormi come commissario

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ringrazia il presidente del consiglio Mario Draghi per avergli proposto di ricoprire l'incarico di commissario per il Giubileo 2025. In un tweet Gualtieri scrive: "Sono onorato di questo attestato di stima. Lavoreremo senza sosta affinché Roma sia pronta per questo evento di portata planetaria e di straordinario significato spirituale". (Rer)