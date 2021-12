Campidoglio: Assemblea capitolina a distanza da giovedì dopo i due casi di positività al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i due casi di positività al Covid rilevati in Assemblea capitolina la seduta odierna è stata sconvocata nella giornata di ieri. Pertanto oggi si è riunita la conferenza dei capigruppo che ha definito che la prossima riunione dell'Aula Giulio Cesare si terrà in modalità virtuale, giovedì 16 dicembre dalle 10:00 alle 14:00. I consiglieri tutti, infatti, nonostante siano negativi al test per la ricerca del Covid stanno osservando un periodo di isolamento precauzionale. L'ordine del giorno all'esame dell'Aula è quello già programmato in precedenza. Il consiglio comunale di Roma Capitale sarà chiamato a votare la delibera inerente all'assemblea straordinaria dei soci di Acea Ato2 e a ratificare la proposta, già licenziata dalla giunta, che prevede l'istituzione del forum cittadino si beni confiscati alle mafie, oltre a una serie di mozioni. (Rer)