Difesa: Aeronautica, uomo in imminente pericolo di vita trasportato da Gioia del Colle a Linate

- Si è concluso intorno alle ore 17:00 il trasporto sanitario d'urgenza effettuato da un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare che ha volato dall'aeroporto militare di Gioia del Colle (BA) a quello di Linate (MI) con a bordo un uomo di 55 anni in imminente pericolo di vita. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica. La richiesta di un immediato trasferimento al Policlinico "San Matteo" di Pavia è stata avanzata dalla prefettura di Matera alla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale. A bordo del velivolo militare, il paziente è stato imbarcato insieme all'equipe medica. Ad attenderli all'aeroporto di Linate l'autombulanza, per completare il trasferimento verso il policlinico di Pavia. Attraverso i suoi reparti di volo, l'Aeronautica militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare e della 46esima Brigata aerea di Pisa.(Com)