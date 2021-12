Olimpiadi 2026: Credaro (Confcommercio), necessario puntare su sostenibilità e accessibilità con incentivi mirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista delle Olimpiadi servono risorse per interventi nel segno della sostenibilità e dell'accessibilità, con incentivi ad hoc, per mantenere gli standard di alto livello delle imprese della ricettività lombarda". Lo ha affermato la vicepresidente nazionale di Confcommercio con delega alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, Loretta Credaro, nel corso del suo intervento all'iniziativa "Territori Olimpici, Lombardia protagonista" a Palazzo Lombardia. "Il comparto dell'hotellerie in Lombardia, dalla montagna ai laghi, alle città d'arte, - ha aggiunto - è già in grado di assicurare standard molto elevati, ma alle istituzioni chiediamo attenzione e accompagnamento affinché questi livelli siano opportunamente mantenuti. Per farlo occorre cogliere appieno le opportunità offerte dai fondi strutturali europei della nuova programmazione 2021-2027 e dal temporary framework". "Le Olimpiadi saranno una grande occasione per premere sull'acceleratore della trasformazione e della sostenibilità ambientale del sistema dell'accoglienza, della ristorazione, dello shopping e dell'attrattività territoriale, non solo della Lombardia ma anche di tutto il sistema Italia. Siamo pronti a raccogliere la sfida" ha aggiunto Loretta Credaro. "Diamo sin da subito la nostra disponibilità a lavorare per una road map che ci veda pronti dal 2025 con un territorio in grado di accogliere e supportare gli importanti flussi turistici e di business che si presenteranno". "Milano Cortina 2026 sarà l'occasione di crescita per una nuova generazione di imprenditori del terziario in grado di contribuire concretamente alla causa ambientale e con proposte innovative per l'accoglienza e la permanenza nella nostra regione" ha concluso la vicepresidente nazionale di Confcommercio. (Com)