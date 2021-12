Covid: M5s, proroga stato emergenza necessaria, Meloni travisa realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi, come Giorgia Meloni, "continua a parlare di 'diritti sospesi' per la proroga dello Stato di emergenza, evidentemente non ha capito a che cosa serve questo strumento previsto dal nostro ordinamento: la proroga ci consentirà di tenere in piedi strutture come il commissario straordinario, il Comitato tecnico-scientifico e tutti quegli strumenti che hanno consentito di rispondere celermente alle sfide che la pandemia ci ha messo davanti". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. "Grazie all’importante tasso di vaccinazione - continua la nota - abbiamo una situazione migliore rispetto a quella di molti altri Paesi europei, ma la quarta ondata è alle porte e sarebbe un errore drammatico abbandonare proprio in questa fase gli strumenti che hanno permesso di fronteggiare il virus in modo efficace ed evitare scenari peggiori". Gli esponenti del M5s aggiungono: “Non si può tornare indietro dalla strategia tracciata in questi mesi che è quella della prudenza, dell’ascolto della scienza e di misure ispirate a principi di adeguatezza e proporzionalità. Travisare la realtà, come fa la Meloni, non fa bene al Paese che ha bisogno di unità e compattezza per affrontare nuove sfide. Purtroppo c’è ancora chi non ha capito che non c’è ripresa dell’economia senza la tutela della salute". (Com)