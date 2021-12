Mps: Fraccaro (M5s), Mef smentisca indiscrezioni, sostituzione Bastianini sarebbe illogica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento cinque stelle, afferma: "Apprendiamo da fonti stampa di un imminente cambio di guardia al vertice di Monte dei Paschi di Siena, con la sostituzione dell’amministratore delegato Guido Bastianini da parte del ministro Daniele Franco. Ci auguriamo che la notizia sia totalmente falsa e aspettiamo una tempestiva smentita da parte del ministro stesso". Il parlamentare aggiunge in una nota: "L’attuale amministratore delegato sta guidando con successo l’istituto senese in una fase particolarmente turbolenta, con il Monte che ha registrato nei primi nove mesi dell’anno un utile consolidato di 388 milioni di euro. Sostituirlo sarebbe illogico sotto ogni punto di vista". (Com)