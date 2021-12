Lombardia: Rolfi, riso italiano continuamente massacrato dall'Europa, i nostri prodotti sono i più sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La drastica riduzione del 47 per cento dei contributi destinati alla risicoltura avrà forti ripercussioni per il settore. A complicare il quadro anche la nuova convergenza dei titoli a livello nazionale entro il 2026 e la scomparsa del greening nei pagamenti di base". Lo afferma l'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Faio Rolfi, in un comunicato in merito ai tagli per la risicoltura previsti dalla prossima Pac. "Il riso - aggiunge - in questi anni ha subito anche la concorrenza sleale del prodotto del sud est asiatico. Per questo torneremo a chiedere a gran voce di rinnovare i dazi a livello comunitario". Durante il confronto con il ministero, Regione Lombardia ha proposto, insieme al Piemonte, un ecoschema legato al riso e chiesto anche un aumento dell'accoppiato riso. "Nella proposta presentata dal ministro è previsto un aumento dello stanziamento sul sostegno accoppiato che accoglie in parte le nostre richieste per recuperare in parte le risorse perse. Serve un'attenzione particolare in un periodo in cui aumentano i consumi e c'è una forte richiesta di riso italiano nel mondo", spiega Rolfi. "Il nostro impegno continua nel difendere questa proposta. Nella prossima programmazione intendiamo inserire misure di finanziamento specifiche per il riso a livello regionale con l'obiettivo di compensare le risorse perse attraverso l'incremento dell'accoppiato. È paradossale vedere come il riso italiano venga continuamente massacrato dall'Europa mentre su alcune varietà asiatiche continuino a rimanere attive le facilitazioni del dazio zero. La risicoltura è sinonimo di biodiversità e di salvaguardia ambientale e i prodotti italiani garantiscono una sicurezza alimentare senza pari al mondo", conclude l'assessore. (Com)