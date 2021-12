Serbia: Di Maio, avanzamento negoziati Ue è prova delle potenzialità di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza intergovernativa tra l'Unione europea e la Serbia ha oggi aperto il gruppo di capitoli negoziali con Belgrado dedicato all'Agenda verde e alla connettività sostenibile. Procede il percorso di avvicinamento della Serbia a Bruxelles, a fronte dei progressi certificati dalla Commissione europea. Un risultato, viene evidenziato da una nota della Farnesina, reso possibile anche grazie alla forte determinazione mostrata dall'Italia nel sostenere la prospettiva europea del Paese e di tutti i Balcani occidentali. Ne emerge rafforzato l'obiettivo della piena adesione all'Ue dei Paesi della regione."L'avanzamento dei negoziati con la Serbia su un tema così importante come l'agenda verde - ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - è la prova che Belgrado ha tutte le potenzialità per avanzare nel suo cammino verso l'Unione europea. In questo percorso, la Serbia può contare sul costante appoggio di un Paese amico come l'Italia. La nostra priorità resta l'adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea, ridando slancio al percorso di allargamento". (Com)