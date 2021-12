Energia: Spagna, domani nuovo record prezzo elettricità a 291,7 euro per MWh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani la Spagna raggiungerà un nuovo record storico nel prezzo dell'elettricità nel mercato all'ingrosso pari a 291,7 euro per Mwh, superando così la cifra più alta della serie di 288,53 euro registrata il 7 ottobre. E' quanto emerge dai dati resi noti dal gestore del mercato spagnolo dell'elettricità (Omie). Dopo essersi stabilizzato intorno ai 200 euro per MWh la scorsa settimana, il prezzo dell'elettricità è tornato a salire negli ultimi giorni e toccherà un nuovo picco domani. Rispetto al 15 dicembre 2020, l'aumento è stato del 496,3 per cento. (Spm)