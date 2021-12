Ue: Commissione, aggiornare direttiva servizi trasporto intelligenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza proposta per modernizzare il sistema dei trasporti dell'Unione europea presentata oggi dalla Commissione europea riguarda i servizi di trasporto intelligenti per i conducenti. La Commissione propone di aggiornare la direttiva Its del 2010, adattandola all'emergere di nuove opzioni di mobilità stradale, app per la mobilità e mobilità connessa e automatizzata. La proposta punta a stimolare la diffusione più rapida di nuovi servizi intelligenti, proponendo che alcuni dati cruciali su strade, viaggi e traffico siano resi disponibili in formato digitale, come i limiti di velocità, i piani di circolazione o i lavori stradali, lungo la rete Ten-T e, infine, che copre l'intera rete stradale. Garantirà inoltre che i servizi essenziali relativi alla sicurezza siano messi a disposizione dei conducenti lungo la rete Ten-T. La proposta odierna aggiornerà la direttiva in linea con le nuove priorità su migliori servizi multimodali e digitali. (Beb)