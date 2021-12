Vaccino: Regione Puglia, superate 7 mln dosi inoculate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Puglia ha superato quota 7 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate: in media oltre mezzo milione di dosi al mese, con picchi a fine primavera-inizio estate, gestiti dal personale del servizio sanitario regionale e della Protezione civile. L'ultimo report del Ministero della Salute attesta a 7.021.219 il numero di somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale. 3.140.109 persone hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari al 87,91% della popolazione over 12, il 93,1 per cento dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale, 869.166 persone hanno già ricevuto la terza dose di richiamo". Lo ha riferito in una nota la Regione Puglia. (Ren)