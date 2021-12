Ue: Commissione, focus mobilità urbana più sostenile su trasporto pubblico bici e piedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta proposta per modernizzare il sistema dei trasporti dell'Unione europea presentata oggi dalla Commissione europea riguarda la mobilità urbana per renderla più pulita e più facile. Il nuovo quadro per la mobilità urbana (Urban Mobility Framework) definisce una guida europea su come le città possono ridurre le emissioni e migliorare la mobilità, anche attraverso piani di mobilità urbana sostenibile. Il focus principale sarà sui trasporti pubblici, a piedi e in bicicletta. La proposta dà la priorità anche a soluzioni a emissioni zero per le flotte urbane, inclusi taxi e servizi di ride-hailing, la costruzione e la modernizzazione di hub multimodali, nuove soluzioni e servizi digitali. La proposta odierna delinea le opzioni di finanziamento per gli enti locali e regionali per attuare queste priorità. Nel 2022, la Commissione proporrà una raccomandazione agli Stati membri dell'Ue per lo sviluppo di piani nazionali per assistere le città nello sviluppo dei propri piani di mobilità. (Beb)