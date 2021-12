Filippine: il presidente Duterte ritira la candidatura al Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Duterte, sindaca di Davao (preceduta nel ruolo dal padre), e Marcos sono in cima ai sondaggi di gradimento finora pubblicati nel Paese. La lista dei candidati alla presidenza è piuttosto lunga, anche perché le divisioni interne alla maggioranza e al suo primo partito, Pdp-Laban, hanno impedito una convergenza sulle candidature. L’elenco, oltre a Marcos, comprende, tra gli altri, Panfilo Lacson, presidente della commissione Difesa e sicurezza del Senato ed ex capo della Polizia nazionale; la star della boxe Manny Pacquiao, il sindaco di Manila Francisco Domagoso, meglio noto col nome d’arte Isko Moreno, e Leni Robredo, l’attuale vicepresidente (ma oppositrice delle politiche del presidente) ed ex procuratrice. (Fim)