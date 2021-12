Usa: Cdc, alla variante Omicron legati il 3 per cento degli ultimi casi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2,9 per cento dei contagi da coronavirus confermati negli Stati Uniti nella settimana terminata l'11 dicembre è legato alla nuova variante Omicron. Lo stimano i Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc), secondo cui la percentuale è destinata a lievitare nei prossimi giorni in considerazione della rapidità con cui la variante si sta diffondendo in altri Paesi. Negli Stati di New York e del New Jersey, affermano i Cdc, la variante Omicron comprende già il 13 per cento degli ultimi contagi individuati. La variante "si sta rapidamente diffondendo, ma abbiamo gli strumenti per combattere il Covid-19", ha scritto in un tweet la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky: "Vaccinatevi, fatevi la terza dose". (Nys)