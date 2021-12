Scuola: Casa (M5s), bene risorse aggiuntive per personale Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vittoria Casa, presidente commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, "la persistenza della pandemia non consente di fare passi indietro sull'organizzazione scolastica. È da settembre - si legge in una nota - che poniamo il problema della scadenza dei contratti relativi all'organico Covid, sia quelli del personale docente che quelli del personale Ata. Non è possibile sdoppiare le classi e non avere personale a supporto. Il pacchetto scuola che la maggioranza sta perfezionando è indispensabile per portare a termine in modo regolare l'anno scolastico". Per l'esponente pentastellata, "è assolutamente necessario mettere in legge di Bilancio le risorse utili a prorogare fino a giugno i contratti che sono a termine il prossimo 31 dicembre". (Com)