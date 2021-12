Ue: Timmermans, proposte su mobilità mettono settore su strada di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte di oggi della Commissione europea mettono la mobilità europea sulla buona strada per un futuro sostenibile. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo per il Green deal europeo, Frans Timmermans. "La transizione verde e digitale in Europa porterà grandi cambiamenti al modo in cui ci muoviamo", ha spiegato il vice presidente. "Le proposte odierne mettono la mobilità europea sulla buona strada per un futuro sostenibile: collegamenti ferroviari europei più veloci con biglietti facili da trovare e un migliore sostegno ai diritti dei passeggeri per le città per aumentare e migliorare il trasporto pubblico e le infrastrutture per camminare e andare in bicicletta e fare il miglior uso possibile delle soluzioni per una guida intelligente ed efficiente", ha dichiarato Timmermans. (Beb)