Violenza donne: al vaglio della commissione capitolina bandi pluriennali per Cav di Roma

- La commissione capitolina Pari opportunità vaglierà l'ipotesi di bandi pluriennali per i Centri antiviolenza di Roma: è questa la richiesta arrivata dalle associazioni che a Roma si occupano del contrasto alla violenza sulle donne e dell'assistenza alle vittime. La commissione si è riunita ieri, 13 dicembre, per la prima volta, dopo la convocazione voluta da Michela Cicculli, presidente della commissione e consigliera capitolina di Sinistra civica ecologista. La seduta è stata dedicata al tema dello sviluppo di strategie condivise per il contrasto alla violenza di genere, col fine di alimentare il dialogo interistituzionale, fra amministrazione e servizi. Una nota riferisce che hanno partecipato in audizione tutte le associazioni che gestiscono i Centri antiviolenza del Comune di Roma, il dipartimento pari opportunità di Roma Capitale e sono intervenute l'assessora capitolina Monica Lucarelli, l'assessora regionale Enrica Onorati, la presidente della Commissione pari opportunità della Regione Lazio Mattia. La seduta prevista presso la Casa Internazionale delle donne, che ha recentemente festeggiato vent'anni di impegno per le donne e le politiche femministe di Roma, causa Covid, si è svolta online e ha permesso di confrontarsi sulle opportunità di miglioramento dei servizi rivolti alle donne che vivono situazioni di violenza e sulle strategie di genere, necessarie a far fronte a un fenomeno che ogni giorno emerge con sempre maggiore forza. In apertura l'augurio di Maura Cossutta presidente della Casa internazionale per la costruzione di un patto femminista per Roma, che la Casa chiede da tempo. (segue) (Rer)