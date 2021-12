Violenza donne: al vaglio della commissione capitolina bandi pluriennali per Cav di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seguita poi dalle parole di Oria Gargano (Be Free) Elisa Ercoli (Differenza Donna) Simona Ammerata (Lucha y siesta), Alessandra Lapadula (Telefono Rosa) e Laura Ferrari (Cora Onlus), che hanno fatto emergere l'esigenza di ampliare la disponibilità di strutture di accoglienza oggi insufficienti per rispondere a quanto richiesto dalla Convenzione di Istanbul e hanno posto l'accento sulla necessità di lavorare ancora per offrire strutture in grado di farsi carico delle specifiche domande di ascolto e di sostegno delle donne che escono dalla violenza. Dalle associazione è arrivato anche l’appello per realizzare bandi di affidamento pluriennali dei Cav, che valorizzino con maggiori stanziamenti il lavoro delle operatrici, per fornire servizi di maggiore respiro e programmare la costruzione di percorsi di autonomia mirati all’inserimento concreto nel mondo del lavoro. Su questo si è concentrata l’assessora Lucarelli che ha evidenziato come l’autonomia e la forza delle donne che cercano di uscire dalla violenza domestica passi anche attraverso la costruzione e il rafforzamento del loro percorso lavorativo. (segue) (Rer)