Violenza donne: al vaglio della commissione capitolina bandi pluriennali per Cav di Roma (3)

- L' assessora regionale Onorati ha ribadito l’intenzione della Regione Lazio ad ampliare le risorse disponibili, già inserite nel nuovo bilancio 2022, e a creare un tavolo di coordinamento con la città di Roma per integrare le strategie sul territorio. La finalità è mettere a terra gli interventi legislativi in tema di politiche di genere e per le donne, già ricordati dalla presidente Mattia, come la legge sulla parità salariale, il protocollo per favore il gratuito patrocinio e l'intervento legislativo sul sistema integrato per l'infanzia 0-6 anni. Ha chiuso l'incontro la presidente della commissione, Michela Cicculli rinnovando l'impegno nel continuare questo dialogo per coinvolgere anche le strutture municipali con l’obiettivo di pianificare appuntamenti cadenzati di confronto e scambio con le associazioni e tutte le realtà che contribuiscono alla lotta contro le discriminazioni. (Rer)