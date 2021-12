Israele-Germania: premier Bennett a Scholz, necessario impedire accesso armi nucleari all’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario compiere tutti gli sforzi possibili per impedire all’Iran l’accesso alle armi nucleari. Lo ha affermato il premier israeliano Naftali Bennett durante il suo colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riferito dal portavoce di Bennett, Ofir Gendelman, il premier israeliano si è congratulato con il neo cancelliere Scholz per l’assunzione del suo ruolo. In questa occasione, i due avrebbero discusso degli sforzi necessari a impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. Entrambi i leader hanno inoltre sottolineato l'importanza del forte legame tra Israele e Germania e hanno concordato la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali in ambito economico, politico e di sicurezza.(Res)