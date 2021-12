Colombia: Osa condanna attacco con esplosivi ad aeroporto Cucuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) condanna l'attacco con esplosivi sferrato questa mattina all'aeroporto di Cucuta, in Colombia, costato la vita a due agenti e al presunto attentatore. "Condanniamo energicamente lo scoppio di due artefatti esplosivi avvenuta questa mattina nell'aeroporto di Cucuta, in cui sono risultati morti un civile e due agenti di polizia. Sollecitiamo il chiarimento dei fatti e l'apertura di un processo per i responsabili", recita un messaggio che la Missione di appoggio al processo di pace dell'Osa (Mapp/Oea) ha pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha definito l'accaduto come frutto di un "vigliacco attacco terroristico". Le due esplosioni si sono prodotte questa mattina nell'aeroporto Camilo Daza, nella città colombiana di Cucutà, al confine con il Venezuela. (segue) (Mec)