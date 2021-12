Ue: Valean, obiettivo proposte su mobilità sono viaggi più efficienti e sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea intende rendere i viaggi nell'Unione europea più efficienti e più sicuri per conducenti, passeggeri e imprese. Lo ha dichiarato la commissaria per i trasporti, Adina Valean. "Oggi proponiamo standard più elevati lungo la rete Ten-T, potenziando la ferrovia ad alta velocità e incorporando la multimodalità e un nuovo corridoio nord-sud nell'Europa orientale", ha spiegato Valean. "Con la nostra direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti stiamo abbracciando le tecnologie digitali e la condivisione dei dati. Vogliamo rendere i viaggi nell'Ue più efficienti e più sicuri per conducenti, passeggeri e imprese", ha proseguito la commissaria. "Le città collegate dalle infrastrutture dell'Ue sono le nostre potenze economiche, ma devono anche essere città snelle, per abitanti e pendolari. Ecco perché raccomandiamo un quadro dedicato per la mobilità urbana sostenibile, per guidare la transizione più rapida verso una mobilità urbana sicura, accessibile, inclusiva, intelligente e a zero emissioni", ha evidenziato ancora la commissaria. (Beb)