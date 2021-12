Difesa: Rizzo (M5s), nuove sfide per settore, Parlamento al centro delle innovazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mondo della Difesa ha bisogno di una informazione libera, seria e in grado di tenere aperto il confronto con la società civile come quella proposta da Agenzia Nova" Gianluca Rizzo

Presidente della Commissione Difesa dellaCamera dei Deputati

23 luglio 2021

- Oggi si sono tenute in commissione Difesa due importanti audizioni in merito allo stato di implementazione della difesa nel dominio cibernetico e nello sviluppo del programma "Tempest", aereo di sesta generazione. La prima è quella dell'ammiraglio di Squadra Ruggiero Di Biase, comandante del COR-DIFESA, sugli aspetti relativi alle politiche della difesa nel dominio cybernetico. E' quanto si legge in una nota. La seconda del dottor Guglielmo Maviglia, direttore Future Combat Air System di Leonardo S.p.A., audito in merito al programma pluriennale relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un "Sistema di sistemi" di combattimento aereo di sesta generazione denominato Future Combat Air System (FCAS). "Entrambe le audizioni - ha commentato il presidente della commissione Difesa di Montecitorio, Gianluca Rizzo - hanno permesso di mettere a conoscenza il Parlamento dello stato di avanzamento ed implementazione della difesa italiana in questi strategici e decisivi ambiti di contrasto alle moderne minacce alla nazione. Il Parlamento è al centro delle innovazioni della Difesa - ha proseguito il parlamentare -. Le implementazioni sono tangibili e aiuteranno a proteggere il Paese da minacce che si sviluppano sotto la soglia di intervento armato, come nel caso dei cyberattacchi e di garantire una supremazia aerea in grado di permetterci di proteggere gli interessi strategici nazionali e di coalizione nel mondo". Rizzo ha concluso: "Il COR, Comando delle Operazioni in rete, è sempre più centrale per la difesa del Paese, così come lo sviluppo capacitivo di un sistema di sistemi che potrà coprire un arco temporale di oltre quattro decenni". (Com)