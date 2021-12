Legge Bilancio: Castellone (M5s), al lavoro full time, focus su superbonus, scuola e bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La settimana prossima si arriverà in Aula con la manovra, contiamo di chiudere in commissione Bilancio tra sabato e domenica: stiamo lavorando full time". Lo ha detto Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento cinque Stelle al Senato, parlando con i giornalisti al termine della capigruppo. "In commissione - ha aggiunto Castellone - stiamo intervenendo sul pacchetto degli emendamenti, ci siamo dati degli obiettivi su temi comuni come il superbonus, la scuola e la riduzione delle bollette, sui quali stiamo lavorando. Interverremo anche con emendamenti comuni sul mondo del lavoro e sui temi social in generale. Stiamo cercando la massima condivisione rispetto alle risorse a disposizione". A chi le chiedeva se sono possibili degli effetti a seguito dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil, Castellone ha risposto: "Credo che si stia raggiungendo un ottimo punto di equilibrio su quelli che erano i temi fondamentali, al centro dell'agenda politica. Stiamo lavorando bene con tutte le forze, cercando una convergenza anche con le opposizioni". (Rin)