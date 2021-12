I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: Covid, gruppo di scienziati russi arrivato nel Paese per studiare la variante Omicron - Un gruppo di medici e scienziati russi è arrivato in Sudafrica per studiare la nuova variante del coronavirus, Omicron. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo su Twitter, postando un video dell'arrivo del team e aggiungendo che l'aereo trasportava anche un laboratorio mobile. La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una conversazione telefonica con l'omologo sudafricano Cyril Ramaphosa nel corso della quale è stato raggiunto un accordo sull'invio di un gruppo di virologi, epidemiologi, ricercatori e medici russi, nonché la creazione di un laboratorio sanitario-epidemiologico e altre apparecchiature mediche in Sudafrica "in un futuro molto prossimo". È quanto reso noto dal Cremlino in un comunicato. In precedenza lo stesso Ramaphosa aveva invitato esperti di diversi Paesi ad unirsi alla comunità scientifica del Paese per studiare la nuova variante e la sua mutazione. Il Sudafrica ha conosciuto un'impennata di contagi da coronavirus che sono stati attribuiti alla variante Omicron, che è stata rilevata per la prima volta nel Paese il mese scorso. (segue) (Res)