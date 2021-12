I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: autorità distruggeranno 1 milione di dosi di vaccino anti-Covid scadute - Le autorità sanitarie della Nigeria provvederanno a distruggere circa 1 milione di dosi scadute di vaccino contro il Covid-19, mentre la National Primary Health Care Development Agency (Nphcda) prosegue i colloqui con il regolatore dei farmaci Nafdac per fissare una data per la loro distruzione. Lo ha fatto sapere il capo della Nphcda, Faisal Shuaib, spiegando che il Paese ha accettato vaccini a breve scadenza dalle nazioni donatrici internazionali nel tentativo di usarli rapidamente e fornire un certo livello di protezione ai cittadini nigeriani a causa della scarsità di vaccini sofferta in passato. Shuaib ha aggiunto che, come deciso dalla task force presidenziale per la lotta alla pandemia, la Nigeria non accetterà più dosi al limite della scadenza. La scorsa settimana anche il ministro della Salute nigeriano Osagie Ehanire aveva sottolineato che alcune dosi di vaccino donate dai ricchi paesi occidentali avevano una durata residua di poche settimane. Secondo il direttore dei vaccini dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Kate O'Brien, la percentuale di dosi sprecate è inferiore nei Paesi che ne ricevono attraverso il meccanismo Covax. In Nigeria, che con oltre 200 milioni di abitanti è il più popolato d'Africa, meno del 4 per cento degli adulti ha concluso l'intero ciclo vaccinale. (segue) (Res)