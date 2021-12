I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: Alta corte sospende direttiva governo su divieto accesso non vaccinati - Un'alta corte in Kenya ha sospeso una direttiva del governo che mirava a vietare alle persone non vaccinate di accedere ai servizi negli uffici dell'amministrazione pubblica. Nel respingere la direttiva, il giudice Anthony Mirima ha affermato che la sua sentenza rimarrà in vigore fino all'udienza del caso, fissata il prossimo 4 gennaio, e fino a quando non sarà emessa una sentenza definitiva. La petizione era stata presentata dall'imprenditore Enock Aura, per il quale la direttiva è "incostituzionale e discriminatoria". Il provvedimento era stato annunciato a novembre scorso dal ministro della Sanità Mutahi Kagwe, per il quale il documento mirava a convincere più keniani a vaccinarsi, in linea con gli obiettivi del governo di Nairobi, che prevedono di somministrare le dosi a 10 milioni di kenioti entro fine anno. Attualmente, tuttavia, solo 8,1 milioni di persone hanno ricevuto un vaccino contro il Covid-19 e più di 3 milioni due dosi. (segue) (Res)