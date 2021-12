I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: Banca africana di sviluppo stanzia 210 milioni di dollari per sostenere il settore agricolo - La Banca africana di sviluppo (AfDb) stanzierà un prestito di 210 milioni di dollari a favore della Nigeria per sostenere i piccoli agricoltori che producono colture considerate strategiche per l'economia del Paese. Lo ha affermato la stessa banca in una nota, secondo cui il finanziamento è il primo prestito nell'ambito di un programma progettato per ridurre i costi logistici del settore. Il programma si rivolgerà inizialmente a sette Stati della Nigeria prima di essere esteso ad altri 17 Paesi africani. "Il progetto sosterrà gli sforzi della Nigeria per aumentare la produttività agricola, promuovere gli investimenti, creare ricchezza e posti di lavoro e trasformare le aree rurali in corridoi di prosperità economica", afferma AfDb, precisando che altri partner, tra cui la Banca islamica per lo sviluppo (Isdb) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), cofinanzieranno il progetto. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), gli agricoltori nigeriani hanno a disposizione in media 1,8 ettari di terreni e il Paese fa affidamento sulle importazioni per sfamare i suoi 200 milioni di abitanti. (segue) (Res)