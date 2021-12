I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Regno Unito revoca divieto di viaggio da 11 Paesi africani - Il Regno Unito ha rimosso tutti gli 11 Paesi africani dalla sua "lista rossa" di destinazioni da e verso cui erano vietati i viaggi a causa della diffusione della variante Omicron del Covid-19. "Ora che Omicron si è diffusa così ampiamente in tutto il Paese, la lista rossa è meno efficace nel rallentare l'incursione di Omicron dall'estero. Anche se manterremo le nostre misure di test temporanee per i viaggi internazionali, rimuoveremo tutti gli 11 Paesi dalla lista rossa di viaggio a partire dalle 4 di domani mattina", ha detto il ministro della Salute, Sajid Javid, nell'annunciare la revoca del provvedimento al parlamento britannico, precisando che le restrizioni verranno revocate a partire dalle 4:00 ora locale di mercoledì. Le restrizioni erano state imposte per la prima volta il mese scorso al fine di rallentare la diffusione della variante Omicron e riguardavano finora un totale di 11 Paesi africani, vale a dire: Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe. Il provvedimento aveva sollevato numerose critiche e accuse di razzismo dal momento che riguardava solo i Paesi africani. (Res)