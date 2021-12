I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Sala, stato d’emergenza dovrà finire prima o poi, dobbiamo abituarci a nuova realtà - Prima o dopo bisognerà dare una fine allo stato d'emergenza, così da abituarci a un tipo di vita diverso sul lungo periodo. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della sua visita odierna all'Università Bicocca per la presentazione del piano di riqualificazione messo in piedi dall'ateneo per i prossimi anni. "Ci può stare però – ha aggiunto Sala -, è difficile giudicare, loro hanno tutti gli elementi tecnici e scientifici per sapere cosa possono fare al meglio". (segue) (Rem)