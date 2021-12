I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Siro: Malagò, va bene tutto, importante sapere come stanno le cose - "Un anno e 8 mesi buttati nel camino". Non ha usato mezzi termini il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando il ritardo con il quale è stata costituita la fondazione per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo la vittoria della candidatura a giugno 2019 e la costituzione della fondazione a novembre 2021. "Un anno prima dell'inizio dei giochi dovremo fare i 'test event' per collaudare gli impianti. Io sono orgogliosissimo che ci agganciamo al pnrr e meno male", ha proseguito Malagò durante la conferenza stampa "Territori Olimpici: la Lombardia protagonista” oggi a Palazzo Lombardia, sottolineando che bisogna accelerare sulle opere con qualche ulteriore strumento. "In questo contesto rientra anche il discorso su San Siro: a noi va bene tutto, qualunque sarà lo stadio, ma l'importante è sapere come stanno le cose. A San Siro si terrà la cerimonia di apertura e non possiamo rischiare che sia un cantiere" ha aggiunto, concludendo il discorso con un'idea "folle per il dopo olimpiade che però rivelerò in seguito". (segue) (Rem)