I fatti del giorno - Milano (3)

- Covid: Fontana, Lombardia in zona bianca anche a Natale - "I dati che sono pervenuti e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia, confermano anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca" lo ha annunciato oggi a Palazzo Lombardia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Nonostante la crescita dei numeri dei contagi l'occupazione dell'area medica e l'occupazione delle intensive rimangono al di sotto della soglia prevista, quindi anche la settimana di Natale sarà in zona bianca", ha aggiunto Fontana a margine della conferenza stampa "Territori Olimpici: la Lombardia protagonista". (segue) (Rem)