I fatti del giorno - Milano (4)

- Caso Lfc: pm Milano, condannare Barachetti a cinque anni di reclusione - Cinque anni di reclusione. È questa la condanna richiesta ai giudici dal pm di Milano Stefano Civardi per l'imprenditore bergamasco Francesco Barachetti, imputato per peculato e false fatture nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita del capannone di Cormano - destinato a sede della Lombardia Film Commission - con la quale sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Durante la requisitoria, infatti, il pubblico ministero ha spiegato come Barachetti avrebbe rappresentato un "mezzo indispensabile", facendo parte di "un rodato sodalizio criminale" insieme ad Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni - già condannati con rito abbreviato, rispettivamente a cinque anni e quattro anni e quattro mesi - e con l'ex commercialista vicino alla Lega, Michele Scillieri, che aveva patteggiato a tre anni e quattro mesi. La sentenza per Barachetti è attesa il prossimo 23 dicembre. (segue) (Rem)