I fatti del giorno - Milano (5)

- Varese: si ribalta con un mezzo pesante, morto operaio 55enne in un cantiere - Un operaio di 51 anni è deceduto oggi sul posto di lavoro. Per dinamiche che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, V.A. sarebbe morto dopo il ribaltamento del mezzo pesante nel quale stava lavorando in un cantiere di una casa in costruzione a Bodio Lomnago, Comune del varesotto. Nel tentativo estremo di soccorrere la persona deceduta, un altro operario, M.G. 55enne sarebbe caduto riportando un trauma al volto e all'arto superiore, ricoverato in codice giallo all'ospedale Cittiglio. Sul posto il personale sanitario dell'Ats ha constatato il decesso sul luogo dell'incidente, intervenuti un'automedica, un'autoambulanza, gli uomini dei vigili del fuoco e i carabinieri. (Rem)