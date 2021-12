© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Xi invia a Biden messaggio di cordoglio per le vittime dei tornado - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha inviato un messaggio al presidente statunitense, Joe Biden, esprimendo cordoglio per le vittime e i danni provocati dai tornado abbattutisi su sei Stati Usa. Lo riferisce l'emittente di Stato cinese "Cgtn". Parlando a nome del popolo e del governo, Xi ha espresso "profonda solidarietà e sincere condoglianze al popolo americano". Nella giornata di ieri un messaggio analogo era stato trasmesso anche dal portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, il quale aveva auspicato la pronta guarigione dei feriti e la rapida ricostruzione delle infrastrutture. La Cina si è detta inoltre disposta a fornire assistenza umanitaria alle aree colpite dal disastro, secondo quanto annunciato ieri dal portavoce dell'Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale (Cidca), Xu Wei. (segue) (Res)