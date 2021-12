© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: delegazione francese visiterà Taipei da domani al 19 dicembre - Una delegazione dell'Assemblea nazionale francese visiterà Taiwan da domani, 15 dicembre, a domenica 19 dicembre. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Affari esteri di Taipei, precisando che alla guida dei sei delegati ci sarà il capo del gruppo di amicizia parlamentare franco-taiwanese, François de Rugy. Gli altri membri del gruppo sono i parlamentari Jean-Luc Reitzer, Frédérique Dumas, Jean François Mbaye, Aina Kuric e Jean-Louis Bricout, ha riferito il dicastero in un comunicato stampa. Durante la visita, la delegazione avrà modo di incontrare i vertici della politica taiwanese, tra cui la presidente Tsai Ing-wen, il primo ministro Su Tseng-chang, il presidente del Parlamento di Taipei, You Si-kun, e il ministro degli Esteri, Joseph Wu. I colloqui favoriranno lo scambio d'opinione sulla ripresa economica post-pandemica, sulle tecnologie digitali e sulla sicurezza nell'Indo-Pacifico. Il viaggio dei parlamentari giunge a due mesi di distanza dalla visita condotta a Taipei da cinque esponenti del Senato francese. In quell'occasione, la Cina aveva intimato alla Francia di riconsiderare la propria decisione, minacciando l'interruzione dei rapporti bilaterali. (segue) (Res)