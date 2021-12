© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: il presidente Duterte ritira la candidatura al Senato - Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni per il Senato, in programma il 9 maggio 2022, insieme a quelle presidenziali. Lo ha annunciato su Twitter James Jimenez, portavoce della Commissione elettorale. Duterte, 76 anni, aveva annunciato il ritiro dalla politica, dato che la Costituzione del Paese prevede un unico mandato presidenziale, ma poi si era candidato per un seggio da senatore. La decisione fa seguito alla rinuncia del senatore Bong Go, suo stretto collaboratore, alla candidatura alla presidenza. Il senatore Go ha fatto marcia indietro dopo il mancato appoggio da parte di Sara Duterte, figlia del presidente, che si è invece candidata alla vicepresidenza come alleata di Ferdinand Marcos Jr, figlio dell’omonimo dittatore. (segue) (Res)