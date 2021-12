© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: vaccini, ricevute quattro milioni di dosi di AstraZeneca donate dal Regno Unito - Il Bangladesh ha ricevuto in dono dal Regno Unito quattro milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus nell’ambito del programma di distribuzione internazionale Covax, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con Gavi - The Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). La consegna è stata effettuata ieri. Secondo i dati ufficiali bengalesi, finora, su una popolazione di circa 165 milioni di abitanti e su un obiettivo di 138.247.508 persone vaccinabili, 86.061.106 hanno ricevuto la prima dose di un vaccino anti-Covid, pari al 62,25 per cento dell’obiettivo e al 49,8 per cento della popolazione, mentre 43.177.499 hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 31,23 per cento dell’obiettivo e al 24,99 per cento della popolazione. (segue) (Res)