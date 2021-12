© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: secondo turno per eleggere presidente Congresso, sfida tra Deuba e Koirala - Nessuno dei candidati alla presidenza del Congresso nepalese (Nc) ha ottenuto la maggioranza dei voti dei delegati del partito ieri, rendendo necessario il secondo turno oggi. I risultati sono attesi nella notte (ora del Nepal). Gli sfidanti sono il presidente uscente, Sher Bahadur Deuba, che è anche primo ministro, e Shekar Koirala. Il primo ha ottenuto 2.258 voti al primo turno, pari al 48 per cento dei voti espressi (4.679), e il secondo 1.702, pari al 36 per cento. Gli altri candidati erano Prakash Man Singh (371 voti), Bimalendra Nidhi (250) e Kalyan Gurung (22). Singh e Nidhi hanno dichiarato il loro sostegno a Deuba. I delegati sono stati chiamati a votare per eleggere anche due vicepresidenti, due segretari generali, otto segretari generali aggiunti e 121 membri del Comitato esecutivo centrale. (Res)