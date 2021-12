Georgia: ministra Salute, variante Omicron del Covid non è ancora in circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus non è ancora in circolazione in Georgia, ma potrebbe arrivare presto. Lo ha affermato la ministra della Salute georgiana Ekaterine Tikaradze, ripresa dall’agenzia di stampa “Interpressnews”. "Naturalmente, il sistema sanitario georgiano, il ministero della Salute e i centri per il controllo delle malattie stanno aspettando la conferma della presenza della variante Omicron in Georgia. Questo non è sorprendente. Tuttavia, come funzionario, non ho il diritto di dire informazioni imprecise. In questa fase, non abbiamo informazioni confermate dal laboratorio. Non le abbiamo e quindi continuiamo a lavorare come al solito", ha detto Tikaradze. (Rum)