Roma: sindaco di Carpineto Romano aderisce a Fratelli d'Italia

- Il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti, aderisce a Fratelli d'Italia. "Diamo il nostro benvenuto al giovane sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti, che nel corso di un incontro con il capogruppo Fd'I alla Camera dei deputati Francesco Lollobrigida e il coordinatore provinciale Fd'I Marco Silvestroni ha formalizzato la sua adesione a Fratelli d'Italia". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fdi Luciano Ciocchetti, Massimiliano Maselli (consigliere regionale), Giovanni Quarzo (capogruppo al comune di Roma), Francesca Barbato (consigliere comunale di Roma), Giovanni Libanori (consigliere Città Metropolitana di Roma Capitale) e Andrea Volpi ( consigliere Città Metropolitana di Roma Capitale e candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano). "La sua scelta conferma ancora una volta la validità del progetto politico portato avanti dalla nostra leader Giorgia Meloni di creare, come ha messo in risalto ad Atreju, un grande partito conservatore e che continua a mietere consensi come anche i recenti sondaggi confermano - si legge nella nota di Fd'I -. Cacciotti è una persona impegnata da anni in politica, che conosce molto bene il suo territorio e che ha avuto il grande merito di porre fine a quella che è stata una vera e propria egemonia del centrosinistra che per quasi 25 anni ha amministrato incontrastato Carpineto Romano. A lui anche il nostro in bocca al lupo in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale dove si presenterà con la Lista 'Territorio e Partecipazione' e che si terranno il prossimo 19 dicembre". (Com)