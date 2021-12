Pnrr: M5s, dieci milioni al settore della ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera affermano: "Continuiamo a sostenere il settore della ristorazione con un emendamento, condiviso con le altre forze politiche e votato all'unanimità, che stanzia dieci milioni di euro a vantaggio degli esercizi. Un intervento a fondo perduto realizzato sulla scia delle misure attuate con il governo Conte - proseguono i parlamentari in una nota - e con l'attuale esecutivo per dare una mano a chi ha subito i maggiori danni dalla crisi pandemica. Siamo vicini a chi non ha mai mollato". (Com)