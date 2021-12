Energia: Cingolani, aumento prezzo bollette non dipende da costo gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attualmente se guardiamo l’aumento del costo della bolletta, l’80 per cento viene dal costo della materia prima e solo il 20 per cento dal C02. Quindi non si può imputare l’aumento delle bollette al costo del gas". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, durante l’audizione delle commissioni riunite Attività produttive e Industria di Camera e Senato sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti. (Rin)